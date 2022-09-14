Акціонери Twitter підтримали продаж соцмережі Маску. Мільярдер намагається через суд вийти з угоди

Акціонери Twitter у вівторок проголосували за пропозицію щодо продажу соціальної мережі Ілону Маску за 44 млрд дол - мільярдер намагається через суд вийти з угоди.

Про це пише Reuters.

"У вівторок акціонери Twitter Inc схвалили викуп Ілоном Маском соцмережі за 44 млрд доларів, передавши результати голосування на судовий розгляд, у якому мільярдер намагається скасувати угоду", - зазначає агентство.

Нагадаємо:

Юристи мільярдера Ілона Маска надіслали низку повісток до суду у справі про угоду щодо придбання Twitter за 44 млрд доларів, у тому числі - співзасновнику та колишньому виконавчому директору Twitter Джеку Дорсі.

Мільярдер Ілон Маск заявив, що може відновити угоду з придбання Twitter, якщо в компанії покажуть, як підтверджується справжність акаунтів у соцмережі.

Мільярдер Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Парага Агравала на публічну дискусію щодо відсотка ботів на платформі.

ВІДЕО ДНЯ

Twitter заперечив заяви мільярдера Ілона Маска в суді штату Делавер (США) про те, що його обманули, аби підписати угоду про придбання соцмережі.

Twitter намагається знайти докази того, що мільярдер Ілон Маск намагався зірвати фінансування угоди щодо придбання соцмережі за 44 млрд доларів та вивчає його мотивацію щодо відмови від угоди.

Суддя Канцелярського суду Делаверу (США) Кетлін МакКормік оприлюднила офіційний розклад судового розгляду щодо позову Twitter проти Ілона Маска за спробу розірвати угоду про купівлю компанії за 44 млрд дол.

Суд у Делавері (США) вирішив провести прискорений розгляд через відмову Ілона Маска від купівлі Twitter за 44 млрд доларів - він пройде у жовтні та триватиме п'ять днів.