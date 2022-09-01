Twitter запускає функцію редагування твітів, але не для всіх користувачів

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Twitter запускає можливість редагування твітів після багаторічних дискусій, вона буде доступною платним підписникам.

Про це повідомляє Bloomberg.

Функція редагування стане доступною для платних користувачів мережі – передплатникам Twitter Blue. Підписка на розширену версію соцмережі коштує 4,99 дол на місяць.

Редагування твіту дозволить користувачам вносити зміни у свій твіт протягом 30 хвилин з моменту публікації. Відредаговані твіти матимуть мітку, а інші користувачі Twitter зможуть клацнути на неї, щоб переглянути попередні версії публікації.

Наразі компанія тестує кнопку редагування з невеликою групою користувачів в надії швидко вирішити можливі проблеми.

У найближчі тижні кнопка редагування стане доступною для користувачів Twitter Blue.

Агентство зазначає, що у Twitter роками обговорювали переваги та недоліки кнопки редагування. Дехто хвилювався, що нею зловживатимуть люди, які сподіваються стати вірусними, лише для того, щоб змінити вміст повідомлення після його ретвіту.

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Дебати про доцільність функції редагування розгорілися на початку цього року, коли гендиректор Tesla Inc. Ілон Маск придбав велику частку власності в компанії, а потім опитав своїх підписників, чи хочуть вони кнопку редагування.

Більшість тих, хто проголосував, відповіли "за". Після цього Twitter швидко підтвердив, що вже тестує функцію.

Агентство додає, що очевидно, намагаючись віддалити проєкт від впливу Маска, у компанії заявили, що почали роботу над кнопкою редагування ще до опитування гендиректора Tesla.





