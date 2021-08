Ціни на продукцію Apple можуть зрости через дефіцит мікросхем – ЗМІ

ФОТО: ПРЕЗЕНТАЦІЯ APPLE

Найбільший у світі постачальник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. планує підняти свої ціни на чипи на 10-20% – Apple є одним із найбільших клієнтів компанії.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Внаслідок підвищення цін на чипи вірогідно зростуть і ціни на гаджети, зокрема – смартфони. У виданні зазначають, що найбільшим замовником компанії є техгігант Apple.

Ціни на свої найбільш просунуті мікросхеми виробник планує збільшити на 10%, менш просунуті – до +20%. Перший тип використовують переважно у смартфонах, наприклад iPhone. Другий тип можна знайти в автівках.

Такі зміни можуть відбутися або до кінця 2021 року, або на початку 2022 року.

У WSJ не змогли оцінити можливу зміну цін на продукцію Apple та звернулися до компанії за коментарем. На момент публікації техгігант не надав відповіді.

Читайте також: Світовий дефіцит мікрочипів у розпалі: як зростуть ціни на техніку та авто

У світі різко дорожчають нові автомобілі. Чи зачепить Україну?

Нагадуємо:

Влада Тайваню заявила, що баланс попиту та пропозиції на ринку мікросхем для автомобілів нормалізується в останньому кварталі 2021 року.

У США вживані автівки моделей, що користуються значним попитом, через пандемію почали коштувати на декілька тисяч доларів більше за свої початкові ціни.

Світові виробники автомобілів та електроніки несуть збитки через дефіцит напівпровідників.

Зокрема, через нестачу чипів, Hyundai оголосив про тимчасове зачинення заводу у Кореї– аналогічні рішення раніше прийняли Honda Motor Co Ltd та General Motors Co щодо заводів у Північній Америці.

Дефіцит мікросхем, що вже рік спричиняє затримки на заводах автовиробників, сягнув виробників смартфонів та спричинив зростання цін.

Економічна правда