Світ потерпає через дефіцит мікросхем – медіа

Світові виробники автомобілів та електроніки несуть збитки через дефіцит напівпровідників.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що дефіцит виник через те, що попит на чіпи перевищив рівні, прогнозовані до пандемії. Локдауни стимулювали зростання продажів ноутбуків до найвищого рівня за десятиліття.

Також різко зросли продажі побутової техніки – від телевізорів до очищувачів повітря, які тепер поставляються з індивідуальними мікросхемами.

"Через дефіцит напівпровідників автовиробники скоротили виробництво, виробники електроніки затримують поставки товарів, а провайдери широкосмугового доступу не можуть підключати інтернет-маршрутизатори", – йдеться в матеріалі.

Очікується, що через брак чіпів продажі автовиробників в цьому році скоротяться на 110 мільярдів доларів, при цьому буде недовипущено 3,9 мільйона автомобілів, або близько 4,6% від прогнозованого загального обсягу.

У міру поширення мобільних мереж 5G, що стимулюють попит на потокову передачу відео та ігор з великим об'ємом даних, а також з урахуванням того, що багато людей працюють з дому, потреба в більш потужних і енергоефективних чіпах буде тільки зростати, повідомляє видання.

Нагадуємо:

Американський виробник електрокарів Tesla вивчає можливість купівлі заводу з виробництва мікросхем - власний завод допоможе компанії подолати наслідки глобального дефіциту чипів.

Під час карантинних обмежень, спричинених пандемією, техіндустрія зазнала бурхливого попиту на ноутбуки та планшети, що стало однією з причин браку напівпровідників у світі. Дефіцит також погіршили санкції проти китайських техкомпаній та закриття заводів через локдауни.

Зокрема, через нестачу чипів, Hyundai оголосив про тимчасове зачинення заводу у Кореї– аналогічні рішення раніше прийняли Honda Motor Co Ltd та General Motors Co щодо заводів у Північній Америці.