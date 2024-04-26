Росія поновила доставку нафти державним "Совкомфлотом" до Індії - Reuters

Судно, контрольоване російським судноплавним гігантом "Совкомфлот" (СКФ), що знаходиться під санкціями США, вивантажило мазут в порту на заході Індії в п'ятницю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформованих джерелаю

Судно SCF Baltica, що перевозило 90 000 метричних тонн мазуту для Reliance Industries, оператора найбільшого в світі нафтопереробного комплексу в Джамнагарі в штаті Гуджарат, як очікується, покине порт пізніше в п'ятницю після повного розвантаження, повідомили джерела.

23 лютого США ввели санкції проти російського судноплавного гіганта і визначили 14 танкерів з сирою нафтою як майно, в якому Совкомфлот мав інтерес після війни в Україні.

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Під час візиту до Індії, американські чиновники повідомили, що Вашингтон прагне стабільних світових поставок і не просив Індію скоротити імпорт російської нафти - зауваження, яке, за словами джерел на індійських нафтопереробних заводах, допомогло заспокоїти занепокоєння щодо санкцій.

SCF Baltica не входить до числа 14 суден, на які Вашингтон наклав санкції за останні місяці.

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Росія стала головним постачальником нафти до Індії у 2023/24 фінансовому році, потіснивши ринкову частку виробників Близького Сходу та ОПЕК до історичного мінімуму.