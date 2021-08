Цены на продукцию Apple могут вырасти из-за дефицита микросхем – СМИ

фото: презентация apple

Крупнейший в мире поставщик микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. планирует поднять свои цены на чипы на 10-20% – Apple является одним из крупнейших клиентов компании.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Вследствие повышения цен на чипы вероятно вырастут и цены на гаджеты, в частности - смартфоны. В издании отмечают, что крупнейшим заказчиком компании является техгигант Apple.

Цены на свои самые продвинутые микросхемы производитель планирует увеличить на 10%, менее продвинутые – до + 20%. Первый тип используют преимущественно в смартфонах, например iPhone. Второй тип можно найти в автомобилях.

Такие изменения могут произойти или до конца 2021 года, или в начале 2022 года.

В WSJ не смогли оценить возможное изменение цен на продукцию Apple и обратились в компанию за комментарием. На момент публикации техгигант не предоставил ответа.

Власти Тайваня заявили, что баланс спроса и предложения на рынке микросхем для автомобилей нормализуется в последнем квартале 2021 года.

В США подержанные машины моделей, пользующихся большим спросом, из-за пандемии стали стоить на несколько тысяч долларов больше своих первоначальных цен.

Мировые производители автомобилей и электроники несут убытки из-за дефицита полупроводников.

В частности, из-за нехватки чипов, Hyundai объявил о временном закрытии завода в Корее - аналогичные решения ранее приняли Honda Motor Co Ltd и General Motors Co по заводам в Северной Америке.

Дефицит микросхем, который уже год вызывает задержки на заводах автопроизводителей, достиг производителей смартфонов и привел к росту цен.

