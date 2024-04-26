"Фармак" узяв участь у першому засіданні Альянсу ЄС з постачання критично важливих ліків
Лідер ринку лікарських засобів в Україні, компанія "Фармак", взяла участь у першому засіданні Альянсу ЄС з постачання критично важливих лікарських засобів (Critical Medicines Alliance).
Альянс було створено Європейською Комісією у відповідь на пандемію коронавірусу, і його головна мета – знизити ризик виникнення дефіциту критично важливих ліків у ЄС протягом наступних п'яти років.
Під час засідання Альянсу, яке проходило у Брюсселі, учасники обговорили потенційні формати співпраці, інструменти посилення безпеки ланцюга постачання критично важливих лікарських засобів у Європі.
А також – шляхи зниження залежності від сировини та готових медикаментів з Індії та Китаю за рахунок локалізації та диверсифікації виробництва ЄС, і створення стратегічного запасу критичних препаратів для можливості оперативного реагування на кризи у всіх країнах-членах Євросоюзу.
За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка відкривала захід, Європейський Союз шукатиме стратегічного партнерства у питаннях забезпечення критично важливими ліками з третіми країнами, включно з потенційними членами ЄС, такими як Україна та Західні Балкани.
"Фармак" приєднався до Альянсу у березні 2024 року. До новоствореного Альянсу увійшло 255 членів з різних країн та 6 спостерігачів. Серед них громадські, пацієнтські організації та організації медичних працівників, фармацевтичні компанії (яких понад 90), професійні асоціації та неурядові організації, вищі навчальні заклади, національні й регіональні державні органи.
"Українська фармацевтична галузь дуже зацікавлена у розвитку експортного потенціалу до ЄС. І це не тільки про збут продукції на одному з найбільш "ємних" ринків світу, але і про синхронізацію у повному сенсі із європейським ринком – у плані інновацій, регуляторних вимог та споживчих звичок.
В нас досі існує чимало технічних бар’єрів для вільної торгівлі лікарськими засобами – мова йде про чисельні перевірки та невизнання українських сертифікатів.
Але такі значущі події, як наша участь у Альянсі, суттєво наближують нас до мети подолання таких перешкод. Дякуємо нашим державним органам та бізнес-асоціаціям за цей результат спільної роботи!", – зазначила директорка з корпоративних комунікацій компанії "Фармак" Євгенія Піддубна.