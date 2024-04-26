"Фармак" узяв участь у першому засіданні Альянсу ЄС з постачання критично важливих ліків

Лідер ринку лікарських засобів в Україні, компанія "Фармак", взяла участь у першому засіданні Альянсу ЄС з постачання критично важливих лікарських засобів (Critical Medicines Alliance).

Альянс було створено Європейською Комісією у відповідь на пандемію коронавірусу, і його головна мета – знизити ризик виникнення дефіциту критично важливих ліків у ЄС протягом наступних п'яти років.

Під час засідання Альянсу, яке проходило у Брюсселі, учасники обговорили потенційні формати співпраці, інструменти посилення безпеки ланцюга постачання критично важливих лікарських засобів у Європі.

А також – шляхи зниження залежності від сировини та готових медикаментів з Індії та Китаю за рахунок локалізації та диверсифікації виробництва ЄС, і створення стратегічного запасу критичних препаратів для можливості оперативного реагування на кризи у всіх країнах-членах Євросоюзу.

За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка відкривала захід, Європейський Союз шукатиме стратегічного партнерства у питаннях забезпечення критично важливими ліками з третіми країнами, включно з потенційними членами ЄС, такими як Україна та Західні Балкани.