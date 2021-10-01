Хотіли тисячі доларів, а зібрали на 4000% більше: які ТОП-5 інноваційних пристроїв на Kickstarter штурмують покупці

Чим ці технологічні продукти зацікавили покупців з усього світу?

З 2009 року Kickstarter допомагає стартапам зі всього світу збирати фінансування, перевіряти бізнес-гіпотези і вивчати попит на нові продукти.

Місію майданчику "допомогти реалізувати творчі проєкти" гідно оцінили. Журнал Time назвав Kickstarter одним з "найкращих винаходів 2010 року" та "найкращим веб-сайтом 2011 року".

На початку 2021 року майданчик отримав майже 6 мільярдів доларів від 20 мільйонів прихильників на фінансування 205 тисяч проєктів.

ЕП відібрала п’ять технологічних пристроїв, виставлених на Kickstarter з огляду на суму зібраних коштів, відсоток перевищення зібраних грошей над цільовою сумою й інноваційність продукту.

Тисячі інвесторів зі всього світу вклали в ці проєкти мільйони доларів, щоб першими отримати інноваційні продукти

Міні-ПК Pantera Pico PC

Проєкт настільного комп'ютера, довжина та ширина якого лише 6,9 см, а висота взагалі 5,3 см, створила Гонконзька компанія XDO Tech. Перше і цілком логічне питання, яке спадає на думку при знайомстві з ним – це кому взагалі може знадобитись такий пристрій.

На їхню думку, у людей існує потреба в портативному потужному персональному комп'ютері, і цю потребу не задовольняє ані потужний десктоп – через велику вагу і габарити, ані ноутбук – через високу ціну, ані мобільні телефони – через невеликі розміри.

Pantera Pico PC призначений для задоволення потреби саме цих людей.

Хтось скаже, що таких небагато і продукт не буде користуватись популярністю. Та цифри говорять самі за себе.

В компанії планували залучити 6423 дол, а в проєкт 835 особи вклали уже 268 тис. дол., тобто на 4091% більше ніж очікувалось. Зараз на Kickstarter пристрій можна замовити за 149 дол за версію з 4 Гб оперативної пам’яті та 64 Гб вбудованої пам’яті. Після виходу на ринок вартість такої конфігурації сягатиме 219 дол.

Міні-ПК Pantera Pico PC Джерело: ru.gizchina.it

Якщо не брати до уваги розміри, а орієнтуватись виключно на технічні характеристики, то Pantera Pico PC нічим не поступається сучасним настільним комп'ютерам.

Дескоп від XDO Tech оснащений 4-ядерним процесором Intel Celeron J4125 з тактовою частотою 2,7 ГГц, двоканальною оперативною пам'яттю LPDDR4 на 4 Гб або двома платами по 4 ГБ, накопичувачем від 64 Гб до 1 Тб, вбудованим модулем Wi -Fi 2,4 ГГц/5 ГГц, модулем Bluetooth 5.1, 4 портами USB, слотом для MicroSD, динаміком, гніздом для мікрофона, радіатором.

І це все в пристрої, який вміщується в долоні. Аби повноцінно працювати з ним, окремо потрібні ще клавіатура, комп'ютерна миша, станції живлення та зарядні пристрої. Увесь цей набір аксесуарів і складає повний комплект Pantera Pico PC, який вміщується у "валізу", вдвічі меншу за стандартну сумку для ноутбука.

Bluetooth клавіатура з алюмінію виробництва XDO Tech Джерело: ru.gizchina.it

Головною перевагою свого продукту, у порівнянні з традиційними ПК і ноутбуками, в компанії бачать дешевизну і зручність розгортання великої кількості робочих місць.

XDO Tech вже виробили 50 повністю функціональних одиниць і тепер компанія шукає фінансування для налагодження масового виробництва.

Зараз на Kickstarter пристрій можна замовити за 149 дол. за версію з 4 Гб оперативної пам’яті та 64 Гб вбудованої пам’яті. Після виходу на ринок вартість такої конфігурації складе 219 дол.

Доставляти Pantera Pico PC почнуть орієнтовно в листопаді 2021 року.

Відеореєстратор Dride 4K

"Найвища якість відео. Найкрутіший відеореєстратор на планеті. Підключається через 4G або WiFi для віддаленого доступу. Режим паркування працює на доплерівському радарі (випромінює імпульси, які відбиваються від перешкоди та повертаються до радара – ЕП)", – так презентують свій пристрій розробники з ізраїльської компанії Dride, Inc.

Користувачам він пропонується у трьох конфігураціях: "фронтальна"; "фронтальна+салон"; камера заднього виду.

Розробники акцентують увагу на тому, що камера записує відео в 4K і "жодна деталь не залишиться непоміченою". Роздільна здатність відеореєстраторів в 4K давно не новина, але реальна якість картинки надзвичайно сильно відрізняється від пристрою до пристрою.

Відеореєстратор Dride 4K Джерело: twitter.com

Dride 4K оснащена модулями 4G, Wi -Fi, Bluetooth, GPS. Тож через додаток Dride - Universal Dashcam Viewer до камери можна під'єднатися, знаходячись в автомобілі та в будь-якому місці, де є інтернет.

Якщо говорити про основні технічні характеристики, то відеореєстратор має кут огляду 140 градусів, відео записує в 4K (30 fps) і FullHD (30 fps), обсяг внутрішньої пам’яті – 128 Гб, додатково можна поставити SD-карту ємністю до 256 Гб. Для нічної зйомки камера використовує спеціальну високочутливу матрицю Sony Starvis.

Конструкція відеореєстратора створена з метою якомога ефективніше протистояти нагріву. Для цього корпус виготовлений з алюмінію, який ефективно розсіює тепло. Швидке вивільнення тепла з процесора має вирішальне значення, коли автомобіль знаходиться під палючим сонцем.

Пристрій витримує температуру до 80 градусів Цельсія в режимі роботи. Якщо Dride нагріється сильніше, то відеореєстратор перейде в сплячий режим і "прокинеться", коли температура опуститься до робочої.

Які ще особливості цього відеореєстратора? За натисканням кнопки Dride за допомогою 4G завантажує в "хмару" 60 секунд запису: 20 до натискання і 40 – після. Місткість "хмари" необмежена.

Найцікавіша функція – це паркувальний режим. Коли автомобіль припарковано, відеореєстратор знаходиться в режимі сну, для економії заряду акумулятора. Проте одночасно з цим бортовий радар автомобіля продовжить сканувати навколишнє середовище на предмет будь-якого руху поблизу.

Коли будь-який об’єкт наблизиться занадто близько до автомобіля, бортовий радар дасть сигнал Dride прокинутися і почати запис. Якщо протягом цього періоду хтось вдарить машину, відеореєстратор запише відеодоказ події, який одразу надішле в застосунок на телефоні власника.

Можливості Dride 4K вже оцінили понад 1400 людей, які вклали в проєкт 430 тисяч доларів. Хоча Dride, Inc. планувала зібрати лише 10 тисяч доларів – перевищення на 4300%. Зараз на Kickstarter пристрій можна замовити за 159 доларів, а після виходу на ринок його вартість становитиме 249 доларів.

Доставляти Dride 4K почнуть орієнтовно в січні 2022 року.

Carsifi: бездротовий Android-адаптер для автомобіля

Carsifi – це адаптер, який допомагає під’єднати телефон до штатної автомобільної магнітоли без використання жодних кабелів. Для Carsifi не важливо, чи є в автомобілі Wi-Fi, оскільки сам адаптер має вбудований модуль для передачі інформації.

Щоправда, пристрій працює на авто з технологією Android Auto, яка встановлена на понад 500 марках автомобілів.

Як працює адаптер?

Він підключається через USB до Android Auto, після чого Carsifi через Bluetooth з'єднується зі смартфоном користувача. Автомобіль розпізнає адаптер як пристрій Android і починає передавати йому дані, які Carsifi перенаправляє на Android смартфон користувача через власний Wi-Fi-канал.

Carsifi працює з усіма автомобілями та мультимедійними пристроями, які підтримують дротовий Android Auto. Він також працює ці всіма Android смартфонами, починаючи з Android 9 і вище. Wi-Fi модуль підтримує частоти 5 ГГц і 2,4 ГГц.

Carsifi: бездротовий Android-адаптер для автомобіля Джерело: carsifi.com

Невеличкий пристрій, який дозволяє перетворити дротову магнітолу з технологією Android Auto на бездротову, викликав неабиякий попит з боку водіїв. Понад 5 тисяч інвесторів зробили раннє замовлення адаптера.

Створений американським стартапом з Мідлтауна проєкт зібрав 472 тисяч доларів, що на 4652% більше, ніж заплановані 10 тисяч доларів. Гроші вклали 5122 інвесторів. Зараз на Kickstarter пристрій можна замовити за 89 дол, а після виходу на ринок його вартість становитиме 99 доларів.

Доставляти Carsifi почнуть орієнтовно в січні 2022 року.

SofabatonX1: Пульт від всіх пристроїв

Проєкт Sofabaton створений компанією з Гонконгу. Це, як заявляють розробники, перший у світі універсальний "розумний" пульт дистанційного керування "все в одному". Пристрій дозволяє керувати будь-якими домашніми пристроями одночасно.

Розробники стверджують, що пульт підтримує дистанційне керування понад 350 тисяч пристроями від понад 6 тисяч брендів. При цьому програмне забезпечення SofabatonX1 постійно оновлюється і додаються нові пристрої.

Універсальний пульт дистанційного керування SofabatonX1 Джерело: www.sofabaton.com

Пульт оснащений 2-дюймовим OLED-дисплеєм, на якому можна побачити список під’єднаних пристроїв.

Одночасно можна управляти максимум 15 приладами: аудіо/відео пристроями, наприклад, телевізором, кабельною приставкою, програвачем Blu-ray, DVD, відеореєстратором, супутниковою приставкою, аудіо системою, потоковими медіаплеєрами такими, як Fire TV, Roku та Apple TV.

Усіма пристроями SofabatonX1 управляє через інфрачервоний порт. Він також має модуль Bluetooth 4.0.

Заряду двох стандартних AA батарейок вистачає на 60 днів типового користування. Пульт працює з голосовими асистентами Alexa та Google Assistant. Завдяки цьому пристроями можна керувати через пульт за допомогою голосових команд.

"Перш за все, ми хочемо, щоб налаштування було елементарним. Складний процес налаштування може серйозно вплинути на досвід користувача. Ми хочемо, щоб програма була достатньо простою, щоб користувачам не потрібно було страждати, перш ніж її налаштовувати", – розповідають про свій продукт розробники.

Схоже, проблема зайвих пультів в домівках актуальна для багатьох людей. Гроші в SofabatonX1 вклали вже понад 5300 інвесторів. Проєкт зібрав понад 600 тисяч доларів, що на 6000% більше, ніж заплановані 10 тисяч доларів. Зараз на Kickstarter пристрій можна замовити за 99 доларів, а після виходу на ринок його вартість становитиме 189 доларів.

Доставляти SofabatonX1 почнуть орієнтовно в листопаді 2021 року.

Фотополімерний 3D-принтер Elegoo Jupiter

Беззаперечним лідером краудфандінгу в розділі "Технології" сьогодні є проєкт 3D принтера Elegoo Jupiter від китайської компанії Elegoo. Його засновники планували за 35 днів кампанії зібрати на Kickstarter 100 тисяч доларыв, але всю цю суму акумулювали за добу.

Сьогодні проєкт отримав 4,3 млн дол., що на 4240% більше запланованої суми. Гроші вклали понад 4600 інвесторів.

3D-принтер Elegoo Jupiter Джерело: www.ixbt.com

Чим особливий Elegoo Jupiter? 3D-принтер друкує об’єкти великого розміру без великих капіталовкладень, як того вимагають аналогічні широкоформатні принтери вартістю понад 10 тис. доларів. Принтер створює 3D-моделі за відносно новою технологією, яка називається LCD (Liquid-crystal display – рідкокристалічний дисплей – ЕП).

Відмінності принципів роботи сучасних технологій 3D-друку Джерело: i3d.ru

"Elegoo Jupiter дозволяє надрукувати дуже точні, масштабні та складні частини!", – стверджують розробники.

Принцип 3D-друку по LCD технології виглядає наступним чином.

Пучок світла спричиняє затвердіння світлочутливої смоли шар за шаром і таким чином будує тривимірний об'єкт. Джерело: i3d.ru

Отже, на відміну від традиційних принтерів початкового рівня, де фігура нарощується вгору на робочій області, у випадку 3D-принтера Elegoo Jupiter фігура, по суті, "спливає" зі спеціальної фотополімерної смоли, яка залита у ємність.

Джерело: www.youtube.com

Інвесторів приваблює в Elegoo Jupiter той факт, що для друку він використовує великий 12,8-дюймовий LCD із високою роздільною здатністю 6К. Великий розмір дисплею дає можливість друкувати великі за розміром моделі, або декілька невеликих.

У свою чергу, висока роздільна здатність дозволяє створювати 3D моделі з набагато вищою якістю, ніж у конкурентів в цій ціновій категорії.

В Elegoo Jupiter також передбачена можливість встановлення невеликого очищувача повітря на основі активованого вугілля, який може поглинати й фільтрувати дратівливий запах смоли, перш ніж той потрапить за межі принтера. Вага пристрою 40 кг.

Elegoo Jupiter – це вже третій тип 3D-принтера, розроблений Elegoo. Починаючи з 2019 року компанія вивела на ринок 3D-принтери Mars і Saturn. Після них команда розробників вирішила "кинути виклик" у сфері 3D-принтерів великого розміру і почала створювати високоякісний широкоформатний 3D-принтер, яким власне і став Jupiter.

Зараз на Kickstarter 3D-принтер Elegoo Jupiter можна замовити за 740 доларів, а після виходу на ринок його вартість становитиме 1300 доларів. Пристрій поставлятимуть з подарунком – однорічною ліцензією на програму підготовки до 3D-друку під назвою Chitubox Pro, яка коштує 169 дол на рік.

Доставляти Elegoo Jupiter почнуть орієнтовно у квітні 2022 року.