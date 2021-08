Тайвань вважає, що криза мікросхем мине до кінця року

wisegeek.com

Влада Тайваню заявила, що баланс попиту та пропозиції на ринку мікросхем для автомобілів нормалізується в останньому кварталі 2021 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву тайванської влади.

Напередодні сенатори США від Мічигану та Огайо попросили уряд Тайваню допомогти усунути дефіцит, адже острів є одним з найбільших виробників напівпровідників. Зусилля Тайваню вважаються чільними для розв’язку дефіциту у світі.

У своєму листі тайванська влада зауважує, що попри це острів не є головним постачальником мікросхем для іноземних автовиробників. Та, за умови повної співпраці тайванських виробників, очікується, що попит і пропозиція на виробництво автомобільних чіпів повинні досягти балансу в четвертому кварталі цього року.

Зазначається, що тайванські постачальники напівпровідників наразі розширюють виробництво.

У США вживані автівки моделей, що користуються значним попитом, через пандемію почали коштувати на декілька тисяч доларів більше за свої початкові ціни.

Світові виробники автомобілів та електроніки несуть збитки через дефіцит напівпровідників.

Зокрема, через нестачу чипів, Hyundai оголосив про тимчасове зачинення заводу у Кореї– аналогічні рішення раніше прийняли Honda Motor Co Ltd та General Motors Co щодо заводів у Північній Америці.

Дефіцит мікросхем, що вже рік спричиняє затримки на заводах автовиробників, сягнув виробників смартфонів та спричинив зростання цін.

