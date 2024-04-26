Київ стягнув з підрядника метро на Виноградар 139 мільйонів, зароблених з незаконного депозиту
Господарський суд міста Київ стягнув на користь міського бюджету 139 мільйонів гривень коштів, які підрядник заробив на депозитуванні державних коштів.
Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.
За повідомленням, ще у жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради з вимогою стягнути ці кошти з підрядника на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради.
Відомо, що підрядником будівництва метро на Виноградар була компанія "Київметробуд".
Як повідомляли раніше, Київська місцева прокуратура з'ясувала, що в травні 2019 року посадові особи "Київметробуду" розмістили понад 1,5 млрд грн, отримані з бюджету міста на будівельні роботи, на депозит в Укргазбанку. Як встановило слідство, нараховані відсотки посадовці використали для власного збагачення.
Господарський суду міста Києва ще в 2022 році повністю задовольнив позов прокуратури про стягнення коштів до бюджету столиці.
За рік Північний апеляційний залишив це рішення в силі. Втім Верховний суд направив справу на новий розгляд.
За результатом нового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва від 24.04.2024 позов прокурора повністю задоволено та стягнуто з підрядної організації до бюджету столиці понад 139 млн. гривень.
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Нагадаємо:
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" укладало контракти на сотні мільйонів гривень з компаніями, які повʼязані з людьми з оточення колишнього директора столичного метро Віктора Брагінського. Мер Києва Віталій Кличко закликав передати дані правоохоронцям.
Економічна правда