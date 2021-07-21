Дефіцит мікросхем спричинив зростання цін на смартфони

Дефіцит мікросхем, що вже рік спричиняє затримки на заводах автовиробників, сягнув виробників смартфонів та спричинив зростання цін.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Зазначається, що виробникам смартфонів близько року вдавалося уникати втрат від дефіциту мікросхем. Проте наразі ланцюги постачання уповільнились, а ціни продовжують зростати.

На відміну від автовиробників, виробники смартфонів закуповують критичні деталі на близько пів року вперед, проте наразі ці запаси виснажилися.

Зокрема, проблема зачепила Samsung, найбільшого у світі виробника, постачання якого скоротилося на 20% у порівнянні з першим кварталом року. А Google завив, що модель Pixel 5a 5G буде доступна лише на ринка США та Японії.

У березні китайська Xiaomi представила в Індії свій флагман Redmi Note 10 за ціною 161 долар. Проте вже у липні телефон продається за 174 долари, тобто на 8% вище за початкову ціну.

Водночас, кажуть у WSJ, наразі дефіцит не вплинув на Apple, що займає близько 6 частини світових продажів смартфонів. Ймовірно, що дефіцит передусім стосуватиметься більш дешевих моделей смартфонів, тоді як флагманські моделі потраплять під вплив менше.

Аналогічно, більш прибуткові ринки, такі як США, з меншою вірогідністю будуть уражені браком мікросхем, на відміну від менш прибуткових ринків світу.

Крім того, на виробництво впливають спалахи COVID-19 та, як наслідок – карантини та скорочення споживання. Зокрема, спалахи коронавірусу вплинули на основні заводи у Індії та В’єтнамі.

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Економічна правда





