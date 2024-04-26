Азербайджан може збільшити можливості експорту газу до Європи на 5 мільярдів кубометрів

Розвиток "зеленої" енергетики в Азербайджані дозволить скоротити використання газу щонайменше на 5 млрд кубометрів, які можна буде експортувати до Європи.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, пише "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з нашими планами, до 2027 року в Азербайджані буде введено в експлуатацію 9 сонячних та вітряних електростанцій сумарною потужністю 2 ГВт. Ми впевнені в цьому, оскільки укладено контракти для цього. До 2030 року додатково будуть введені в дію ще 10 ВЕС і СЕС потужністю 5 ГВт. В результаті цього скоротиться використання газу, і ми зможемо мінімум 5 млрд кубометрів додатково спрямовувати до Європи", - заявив він.

Президент наголосив, що сьогодні близько 50% азербайджанського газу експортується до Європи. Це становить 12 млрд. кубометрів.

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За його словами, згідно з домовленостями між Азербайджаном та ЄС, досягнутими у липні 2022 року, у 2027 році постачання азербайджанського газу до ЄС становитимуть 20 млрд кубометрів.

Алієв додав, що Азербайджан планує експортувати до ЄС і "зелену" енергію, на початковому етапі обсяг таких поставок становитиме 4 ГВт.

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Енергетичний регулятор ЄС попередив, що блок країн все ще потребує імпорту російського зрідженого природного газу, щоб уникнути "енергетичного шоку".