Як оренда держмайна допомагає бізнесу розвиватися та наповнює держбюджет

За перший квартал 2024 року оренда державного майна, якою займається ФДМ, принесла бюджету 208 млн грн. Ця цифра говорить про те, що цьогоріч динаміка показника має всі шанси наздогнати чи навіть випередити попередні досягнення.

Участь в обороноздатності держави

За весь 2022 рік доходи від оренди становили 575 тис грн, за 2023 рік – 770 млн грн (перевиконання плану на 6%). Тобто за один квартал 2024-го орендарі державних активів поповнили бюджет на суму, більшу за третину показника всього 2022 року, і на понад 27% – від результату попереднього року.

Фонд держмайна має 14,3 тис активних договорів оренди щодо об'єктів в Україні. За 2023 рік фонд уклав майже 1 700 нових договорів на 0,8 млн кв м. У 2024 році менш ніж за квартал цей показник досягає 270 договорів на 0,2 млн кв м.

Ці надходження – системна підтримка українського держбюджету, який наповнюється не лише з податків, а й з доходів від приватизації та оренди державного майна. При цьому видатки бюджету – це, у першу чергу, захист України та загалом можливість нашої держави боротися за своє існування.

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Підтримка армії та ВПО

Сили оборони потребують багато ресурсів для ефективної роботи. Один із таких ресурсів – це приміщення для різних потреб. Від початку великої війни Фонд держмайна надав понад 740 тис кв м нерухомості на розміщення Сил оборони. Для наочності: це еквівалент 40 середньостатичних готелів.

Державна нерухомість допомагає під час війни й іншим способом. Наприклад, ФДМ передав в оренду кілька державних гуртожитків та інших приміщень для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Це відбулося в межах взаємодії з комунальним закладом "Маріупольський міський соціальний гуртожиток".

Серед таких об'єктів – три гуртожитки в навчальних закладах Дніпра площею 17,9 тис кв м. У Кропивницькому площа переданих приміщень сягає 4,5 тис кв м, у Чернівецькій області – 4,6 тис кв м, на Івано-Франківщині – 1,4 тис кв м. Усі ці приміщення забезпечують житлом українців, які нагально цього потребують.

Допомога в розвитку бізнесу

Фонд держмайна – це найбільше агентство нерухомості України. Наявність понад 14 тис договорів оренди говорить про те, що попит на державні активи є і кожен об'єкт, навіть на кілька квадратних метрів, цікавий гравцям ринку.

Невеликі площі актуальні для підприємств, що потребують розміщення мережевого обладнання у вигідних прохідних локаціях (провайдери, банки, вендингові компанії). Великі площі із зручною логістикою, інфраструктурою та комунікаціями теж користуються попитом серед компаній.

У переліку договорів оренди з найвищими місячними цінами, які були підписані після початку великої війни, – три портові активи на Одещині. Найдорожчий об'єкт – у місті Рені: 5,3 тис кв м за 2,5 млн грн на місяць орендує компанія "Агро-Рені".

Російська агресія внесла корективи в попит на держактиви. До лютого 2022 року договір оренди з найбільшою сумою оплати, 3,7 млн грн, стосувався 860 кв м у Львові. Фонд уклав його у 2021 році з ТОВ "БФ енд гх тревел ритейл лтд".

Інші договори оренди з найбільшими сумами у 2020-2021 роках фонд уклав щодо державного майна на Львівщині, Київщині та Дніпропетровщині. У 2022 році після початку великої війни бізнес усвідомив цінність доступу до українських морських портів як однієї з небагатьох можливостей продовжувати експорт своїх товарів.

Водночас достатньо прикладів, коли не якесь особливе розташування, а просто наявність у держави потрібного активу приводить до win-win-результату.

Так, у 2022 році, уже під час великої війни, ТОВ "Континент-груп" перемогло в аукціоні та уклало договір оренди щодо майна площею 3,4 тис кв м у місті Смілі на Черкащині. Це актив на балансі ДП "Машинобудівний завод "Орізон". Орендна плата за нього становила 30,1 тис грн на місяць.

Оренда цього активу дозволила компанії значно розширити потужності свого виробництва. У 1990-х роках вона починала з цеху з виготовлення ПВХ-вікон, а нині має різні напрямки роботи й експортує продукцію у 12 європейських країн. Орендар закінчує реконструкцію об’єкта, який отримав за договором, і невдовзі запустить на цих державних площах ливарний цех кольорових металів.

Після початку великої війни держава зробила кілька кроків назустріч бізнесу, аби допомогти йому зберегти власні ресурси, не зупиняти роботу і підтримати економіку. Підприємцям потрібен був час, щоб оговтатися від першого шоку, перебудувати стратегії діяльності, комусь навіть провести релокацію.

Серед рішень – звільнення до 30 вересня 2022 року від орендної плати орендарів в областях, які постраждали від війни. Кілька місяців безкоштовної оренди, до 30 травня 2022 року, отримали ті, чиї площі були в областях із загрозою бойових дій.

В інших регіонах орендарі держмайна отримали знижку 50% (25% – у разі оренди єдиних майнових комплексів). Релоковані підприємства могли платити перші шість місяців з моменту підписання договору символічну 1 грн за кв м.

Нині, коли війна триває понад два роки, держава та бізнес мають мобілізувати всі ресурси на оборону. Бізнес, який отримує цінні державні ресурси за конкурентними цінами, повинен працювати, генерувати податки і робочі місця. Держава повинна ефективно розпоряджатися своїми активами, проводити прозору приватизацію та оренду. Це одна з фінансових опор Сил оборони.