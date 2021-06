У США популярні вживані авто почали коштувати більше за нові

У США вживані автівки моделей, що користуються значним попитом, через пандемію почали коштувати на декілька тисяч доларів більше за свої початкові ціни.

Про це повідомляє AP.

Так, минулоріч автовиробники мусили зачинити заводи на карантин, що скоротило виробництво. Водночас, попит на ноутбуки, телефони та іншу побутову техніку спровокував перехід виробників комп’ютерних чипів на виробництво напівпровідників для цих товарів. Це спричинило дефіцит мікросхем в автоіндустрії.

Відсутність нових транспортних засобів та вищі ціни призвели до того, що на ринок вживаних автомобілів прийшло більше людей, відтак попит там теж високий.

Наприклад, модель Toyota Tacoma SR 2019 року, заводська ціна якої становила близько 29 000 доларів. Дилери переплачують майже тисячу доларів, аби придбати вживану автівку, та потім перепродати її кінцевому споживачеві за 33 тисячі доларів.

Зазначається, що протягом року ціни на транспортні засоби зросли на близько 30%, внаслідок чого і виникає "надбавка" за уживані авто. Крім того, таке підвищення цін становило третину рівня інфляції у США за минулий місяць. Середня ціна авто у червні становить 26,457 тисячі доларів.

Водночас, кажуть аналітики, є ознаки сповільнення цін на авто. Наразі тижневий приріст цін – найнижчий за 17 тижнів.

Нагадуємо:

Світові виробники автомобілів та електроніки несуть збитки через дефіцит напівпровідників.

Зокрема, через нестачу чипів, Hyundai оголосив про тимчасове зачинення заводу у Кореї– аналогічні рішення раніше прийняли Honda Motor Co Ltd та General Motors Co щодо заводів у Північній Америці.

