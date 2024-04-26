Нацполіція та СБУ прийшли з обшуками до "Київтеплоенерго", робота підприємства заблокована
Працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції та Служби безпеки України прийшли з обшуками на підприємство критичної інфраструктури "Київтеплоенерго".
Про це йдеться у повідомленні комунального підприємства.
Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що "нібито була виконана з порушеннями".
"У результаті дій правоохоронців, працівники підприємства, від яких залежить робота критично важливих об’єктів столиці, виявились заблокованими в будівлях та не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу", - йдеться у повідомленні.
Також підприємство попередило, що втручання правоохоронців "може призвести до порушення схем роботи теплоенергетичної інфраструктури Києва та вплинути на процес надання послуг киянам".
"Київтеплоенерго" зазначило, що готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію.
Нагадаємо:
6 вересня 2023 року у приміщеннях комунального підприємства "Київтеплоенерго" відбувалися обшуки. Підставою для обшуків стали висновки ревізії Державної аудиторської служби.