Нацполіція та СБУ прийшли з обшуками до "Київтеплоенерго", робота підприємства заблокована

Працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції та Служби безпеки України прийшли з обшуками на підприємство критичної інфраструктури "Київтеплоенерго".

Про це йдеться у повідомленні комунального підприємства.

Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що "нібито була виконана з порушеннями".

"У результаті дій правоохоронців, працівники підприємства, від яких залежить робота критично важливих об’єктів столиці, виявились заблокованими в будівлях та не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу", - йдеться у повідомленні.

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Також підприємство попередило, що втручання правоохоронців "може призвести до порушення схем роботи теплоенергетичної інфраструктури Києва та вплинути на процес надання послуг киянам".

"Київтеплоенерго" зазначило, що готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію.

Нагадаємо:

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6 вересня 2023 року у приміщеннях комунального підприємства "Київтеплоенерго" відбувалися обшуки. Підставою для обшуків стали висновки ревізії Державної аудиторської служби.