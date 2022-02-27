Всі розділи
Укр / Рус

Світові виробники чіпів зупиняють поставки у РФ

Неділя, 27 лютого 2022, 14:22

Світові виробники чипів починають припиняти поставки в Росію - зокрема, зупиняє продажі в РФ найбільший у світі виробник напівпровідників TSMC.

Про це пише The Washington Post.

Компанії почали припиняти поставки того, як США, Британія, Японія та інші країни наклали санкції на РФ, в тому числі, на заборону експорту високотехнологічної продукції.

Видання зазначає, що виробники діють згідно нових міжнародних вимог.

"TSMC призупинила всі продажі в Росію та третім сторонам, які постачають продукцію в Росію", - пише джерело.

У заяві TSMC заявила, що "повністю віддана дотриманню нових оголошених правил експортного контролю".

GlobalFoundries заявив, що також почав виконувати нові правила і призупинив поставки в РФ.

Intel заявив, що "дотримується всіх застосовних експортних правил і санкцій", включаючи новий експортний контроль.

"За словами аналітиків, Росія вразлива до заборони на експорт, оскільки не виробляє споживчу електроніку чи мікросхеми у великих кількостях. Зокрема, не виробляє напівпровідників найвищого класу.

Участь TSMC у санкціях завдає особливої ​​шкоди, оскільки компанія є найбільшим у світі виробником чіпів", - пише WP.

За словами джерела, серед чипів, які TSMC більше не виробляє та не відправляє, є напівпровідники під брендом "Ельбрус", які розроблені в Росії.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

технології Росія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Reface терміново розробляє алгоритм розпізнавання ворожих військ 25 лютого 2022, 19:47
Економіка метавсесвіту та потенціал України 23 лютого 2022, 17:31
Співзасновник і гендиректор Spotify інвестує 1 мільярд доларів в європейські стартапи 21 лютого 2022, 19:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті