Світові виробники чіпів зупиняють поставки у РФ

Світові виробники чипів починають припиняти поставки в Росію - зокрема, зупиняє продажі в РФ найбільший у світі виробник напівпровідників TSMC.

Про це пише The Washington Post.

Компанії почали припиняти поставки того, як США, Британія, Японія та інші країни наклали санкції на РФ, в тому числі, на заборону експорту високотехнологічної продукції.

Видання зазначає, що виробники діють згідно нових міжнародних вимог.

"TSMC призупинила всі продажі в Росію та третім сторонам, які постачають продукцію в Росію", - пише джерело.

У заяві TSMC заявила, що "повністю віддана дотриманню нових оголошених правил експортного контролю".

GlobalFoundries заявив, що також почав виконувати нові правила і призупинив поставки в РФ.

Intel заявив, що "дотримується всіх застосовних експортних правил і санкцій", включаючи новий експортний контроль.

"За словами аналітиків, Росія вразлива до заборони на експорт, оскільки не виробляє споживчу електроніку чи мікросхеми у великих кількостях. Зокрема, не виробляє напівпровідників найвищого класу.

Участь TSMC у санкціях завдає особливої ​​шкоди, оскільки компанія є найбільшим у світі виробником чіпів", - пише WP.

За словами джерела, серед чипів, які TSMC більше не виробляє та не відправляє, є напівпровідники під брендом "Ельбрус", які розроблені в Росії.

Економічна правда