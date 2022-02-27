Світові виробники чіпів зупиняють поставки у РФ
Світові виробники чипів починають припиняти поставки в Росію - зокрема, зупиняє продажі в РФ найбільший у світі виробник напівпровідників TSMC.
Про це пише The Washington Post.
Компанії почали припиняти поставки того, як США, Британія, Японія та інші країни наклали санкції на РФ, в тому числі, на заборону експорту високотехнологічної продукції.
Видання зазначає, що виробники діють згідно нових міжнародних вимог.
"TSMC призупинила всі продажі в Росію та третім сторонам, які постачають продукцію в Росію", - пише джерело.
У заяві TSMC заявила, що "повністю віддана дотриманню нових оголошених правил експортного контролю".
GlobalFoundries заявив, що також почав виконувати нові правила і призупинив поставки в РФ.
Intel заявив, що "дотримується всіх застосовних експортних правил і санкцій", включаючи новий експортний контроль.
"За словами аналітиків, Росія вразлива до заборони на експорт, оскільки не виробляє споживчу електроніку чи мікросхеми у великих кількостях. Зокрема, не виробляє напівпровідників найвищого класу.
Участь TSMC у санкціях завдає особливої шкоди, оскільки компанія є найбільшим у світі виробником чіпів", - пише WP.
За словами джерела, серед чипів, які TSMC більше не виробляє та не відправляє, є напівпровідники під брендом "Ельбрус", які розроблені в Росії.
Економічна правда
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