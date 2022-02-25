Reface терміново розробляє алгоритм розпізнавання ворожих військ

Українська компанія Reface оголосила, що прямо зараз розробляє алгоритм, який на базі даних супутників зможе швидко виявляти місця розташування ворожих військ.

Про це повідомляє ain.

Компанія просить українців надсилати їм свіжі супутникові знімки або ж надати контакти людей, які мають до них доступ.

"Ми вже готуємо рішення, проте використовуючи публічні дані. Усі знімки низької якості, тому й алгоритм працює ненадійно. Щоб наша допомога була якісна, потрібні зображення кращої якості. Як мінімум 90 см на піксель, а в ідеалі 15-30 см. Наразі наші дані — 5 метрів на 1 піксель", — написали представники компанії в заяві.

Reface просять в особисті повідомлення надсилати такі дані: