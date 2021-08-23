Тайвань считает, что кризис микросхем пройдет до конца года
Власти Тайваня заявили, что баланс спроса и предложения на рынке микросхем для автомобилей нормализуется в последнем квартале 2021 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление тайваньской власти.
Накануне сенаторы США от Мичигана и Огайо попросили правительство Тайваня помочь устранить дефицит, ведь остров является одним из крупнейших производителей полупроводников. Усилия Тайваня считаются главными для решения дефицита в мире.
В своем письме тайваньские власти отмечают, что несмотря на это остров не является главным поставщиком микросхем для иностранных автопроизводителей. Но, при условии полного сотрудничества тайваньских производителей, ожидается, что спрос и предложение на производство автомобильных чипов должны достичь баланса в четвертом квартале этого года.
Отмечается, что тайваньские поставщики полупроводников на данный момент расширяют производство.
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Напоминаем:
В США подержанные машины моделей, пользующихся большим спросом, из-за пандемии стали стоить на несколько тысяч долларов больше своих первоначальных цен.
Мировые производители автомобилей и электроники несут убытки из-за дефицита полупроводников.
В частности, из-за нехватки чипов, Hyundai объявил о временном закрытии завода в Корее - аналогичные решения ранее приняли Honda Motor Co Ltd и General Motors Co по заводам в Северной Америке.
Дефицит микросхем, который уже год вызывает задержки на заводах автопроизводителей, достиг производителей смартфонов и привел к росту цен.
Экономическая правда
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