"Слуга народу" обговорить закони про зброю і розмитнення авто, Вітренка у планах немає

Фракція партії "Слуга народу" на своєму засіданні 15 лютого обговорить законопроєкти про розмитнення авто, врегулювання обігу зброї та кадрові питання.

Джерело: сайт "СН"

Дослівно: "Серед пріоритетів роботи парламенту на 16-19 лютого – розмитнення авто, врегулювання обігу зброї та кадрові питання".

Деталі: Повідомляється, що депутати обговорять законопроєкти № 4335 (про обіг цивільної вогнепальної зброї), № 4643-д та №4644-д (про спрощення та здешевлення розмитнення автомобілів на європейських номерах).

Також парламентарі на фракції розглянуть постанови про скасування результатів голосування за законопроєкти №2680 (про погодження містобудівної документації з головним архітектором міста чи району) та № 0850 (про набуття права власності на земельну ділянку при придбанні розташованої на ній нерухомості).

Що було раніше: Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що відповідь на питання про голосування за кандидатуру першого віце-прем'єра – міністра енергетики можна буде дати після засідання фракції 15 лютого.

Передісторія:

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики. На нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Після цього президент Володимир Зеленський приїжджав на засідання фракції "Слуга народу" і просив підтримати Вітренка при голосуванні в парламенті на посаду міністра енергетики, як найбільш незалежного кандидата.