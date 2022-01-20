Єврокомісія залучить Україну до процесу сертифікації "Північного потоку-2" – Міненерго

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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна буде залучена до процесу сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання Європейською комісією.

Про це він сказав за підсумками зустрічі з єврокомісаром із енергетики Кадрі Сімсон у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ухвалено рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам", - заявив міністр.

За його словами, сторони обговорили максимальне за останні роки падіння транзиту газу у січні через ГТС України та вплив РФ на дефіцит ресурсу природного газу в Європі.

"У нас є дуже багато спільного у розумінні процесів, що відбуваються", - додав він.

Нагадаємо:

Будівництво "Північного потоку-2" було закінчено на початку вересня 2021 року.

У середині листопада Федеральне агентство з мереж призупинило процедуру сертифікації газопроводу, зазначивши, що вона стане можливою лише після того, як оператор Nord Stream 2 AG, що базується в швейцарському місті Цуг, пред'явить документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.

У "Газпромі" наприкінці минулого року заявили, що обидві нитки газопроводу "Північний потік-2" повністю готові до експлуатації.

Втім, німецький енергетичний регулятор повідомив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині 2022 року.

У НАК "Нафтогаз України" вважають, що газопровід "Північний потік-2" не запрацює повноцінно до наступного опалювального сезону.