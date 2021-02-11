Нардеп розповів, коли "слуги" можуть втретє запропонувати Вітренка на главу Міненерго

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що відповідь на питання про голосування за кандидатуру першого віце-прем'єра - міністра енергетики можна буде дати після засідання фракції 15 лютого.

Про це він сказав на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"У понеділок ви це зрозумієте, ми це зрозуміємо по засіданню фракції", - відповів Корнієнко на питання, коли Рада втретє розгляне кандидатуру Юрія Вітренка на посаду віце-прем'єра - міністра енергетики.

"Якщо фракція знову буде готова внести подання прем'єр-міністра, як це ми за Конституцією повинні робити, то, відповідно, буде внесено подання. Прем'єр-міністр його поверне до Верховної Ради, тоді парламент буде планувати голосування.

На даний момент це питання ще обговорюється. У понеділок на фракції підійдемо до остаточного рішення, чи буде це на цьому тижні, або на наступному, або на будь-якому іншому", - додав він.

Нардеп висловив надію, що очільник Міністерства енергетики найближчим часом з'явиться "безвідносно до прізвища".

Нагадаємо:

Юрія Вітренка, кандидатуру якого вже двічі виносили на голосування парламенту, спробують втретє призначити першим віцепрем'єром - міністром енергетики.

На засіданні Верховної Ради 28 січня Юрія Вітренка з другої спроби не призначили першим віцепрем’єром - міністром енергетики.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики.

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. На нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 25 січня просив підтримати Вітренка під час голосування в парламенті на посаду міністра енергетики, як найбільш незалежного кандидата.