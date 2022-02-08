Шмигаль ініціює засідання РНБО, на якому можуть звільнити керівництво енергорегулятора

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На п'ятницю, 11 лютого, заплановане засідання РНБО, на якому можуть звільнити керівництво Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляють джерела ЕП.

Як свідчить протокол наради Антикризового енергетичного штабу від 3 лютого за підписом прем'єра Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні ЕП, НКРЕКП рекомендували "невідкладно вжити вичерпних заходів" до комплексного врегулювання проблемних питань функціонування ринку електроенергії з метою "унеможливлення маніпуляцій із ціноутворенням".

Ввечері 4 лютого Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запровадила обмежувальні заходи, спрямовані на подолання профіциту на ринку електроенергії та стабілізації цін.

У протоколі наради від 3 лютого Міненерго доручили з урахуванням виконання зазначеного вище завдання "опрацювати ініціювання" проведення засідання РНБО "для розгляду питання щодо надання оцінки ефективності та законності роботи НКРЕКП". І, зокрема, керівництва регулятора стосовно врегулювання цінових дисбалансів.

Нацкомосію, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наразі очолює Валерій Тарасюк.

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Економічна правда