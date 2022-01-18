Торги "соціальним" газом для виробників продтоварів хочуть проводити двічі на місяць

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Торги природним газом для виробників продтоварів, які мають соціальну значущість, планують проводити двічі на місяць.

Про це на брифінгу заявив глава Міненерго Герман Галущенко, передає "Укрінформ".

"Ми планували два рази на місяць робити аукціони. Перший аукціон уже відбувся, на ньому реалізовано 100% виставленого газу", - розповів міністр.

За його словами, такі аукціони забезпечать виробникам продтоварів можливість отримувати газ за зниженою ціною.

Нагадаємо:

На першому аукціоні з продажу природного газу підприємства соцсфери купили 1,3 млн кубометрів газу.

На другому аукціоні з продажу природного газу приватного видобутку підприємства соцсфери купили 510 тисяч кубомертів газу.

Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу.

Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість на період дії карантину.

Граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку обмежили на рівні не більше 24% для виробників "соціальних" товарів.

Крім того, Кабмін зобов'язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на біржі (за винятком "Нафтогазу").