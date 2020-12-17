Рада не призначила Вітренка міністром енергетики

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

"За" проголосували 186 депутати, для прийняття рішення необхідно 226. "Утримались" - 88 депутатів, 19 - "Проти".

Підтримали кандидатуру фракції "Слуга народа" (153 - "за", 2 - проти, 25 - утримались"), "За майбутнє" (18 - "за"), "Довіра" (12 - "за", 5 - утримались") та 3 позафракційні депутати.

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років в рамках "мирової" угоди з "Нафтогазом" щодо виплати йому премії.

15 грудня повідомлялось, що Юрій Вітренко може бути призначений першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Економічна правда