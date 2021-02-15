"Слуга народа" обсудит законы об оружии и растаможке авто, Витренко в планах нет

Фракция партии "Слуга народа" на своем заседании 15 февраля обсудит законопроекты о растаможке авто, урегулировании оборота оружия и кадровые вопросы.

Источник: сайт "СН"

Дословно: "Среди приоритетов работы парламента на 16-19 февраля – растаможка авто, урегулирование оборота оружия и кадровые вопросы".

Детали: Сообщается, что депутаты обсудят законопроекты № 4335 (об обороте гражданского огнестрельного оружия), № 4643-д и №4644-д (об упрощении и удешевлении растаможки автомобилей на европейских номерах).

Также парламентарии на фракции рассмотрят постановления об отмене результатов голосования за законопроекты №2680 (о согласовании градостроительной документации с главным архитектором города или района) и № 0850 (о приобретении права собственности на земельный участок при приобретении расположенной на ней недвижимости).

Что было раньше: Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьера – министра энергетики можно будет дать после заседания фракции 15 февраля.

Предыстория:

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

После этого президент Владимир Зеленский приезжал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко при голосовании в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.