Уряд призначив Вітренка т.в.о. міністра енергетики

Кабмін на позачерговому засіданні призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики - на нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Зазначається, що Ольгу Буславець звільнили з посади першого заступника міністра енергетики згідно з поданою нею заявою.

"Розпорядження щодо тимчасового покладання виконання обов'язків міністра енергетики на Юрія Бойка визнано таким, що втратило чинність", - додали в уряді.

Нагадуємо:

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості.

Перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву про звільнення.

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

Юрій Вітренко, призначення якого на посаду першого віце-прем'єра - міністра енергетики не підтримала Рада, побажав нардепам "знайти кращого кандидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада зможе розглянути у січні питання призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єром - міністром енергетики.

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років в рамках "мирової" угоди з "Нафтогазом" щодо виплати йому премії.