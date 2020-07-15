Новини 15 липня: готель "Дніпро", товарообіг України, вагони

Про готель "Дніпро". Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Про товарообіг України. В першому півріччі 2020 року в Україну імпортували товарів на понад 24,3 мільярда доларів, в той час як експорт становив 23 мільярди доларів.

Про вагони. Кабмін на засіданні 15 липня постановив заборонити ввозити в Україну вагони резидентів і залізничної адміністрації Російської Федерації.

Про голову НБУ. Президент Володимир Зеленський розглядає дев'ятьох кандидатів на посаду голови Національного банку.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва закликала президента Володимира Зеленського зберегти незалежність Національного банку України.

Про Spotify. Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня доступний в Україні.

Про Apple. Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії щодо штрафу для компанії Apple на 13 млрд євро, накладений Єврокомісією у 2016 році через її діяльність в Ірландії.

Про першу вакцину проти COVID-19. У США вакцина проти COVID-19, розроблена компанією Moderna, успішно пройшла початкову стадію медичних випробувань.

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