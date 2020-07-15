Київський готель "Дніпро" продали на аукціоні за 1,1 мільярда гривень

Фонд гарантуванння 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Про це свідчать результати аукціону, який транслював YouTube-канал ProZorro.Продажі.

Аукціон завершився 15 липня о 16:52.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

Інвестор має 30 днів, щоб перерахувати гроші, в іншому випадку нараховується пеня, а після двох місяців результати скасовуються.

У Фонді держмайна назвали ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом пів року;

погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

збереження в назві слова "Дніпро" (Dnipro).

Готель "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

У торгах взяли участь 29 компаній.

4-зірковий готель "Дніпро" розташований у центрі Києва на Європейській площі.

Загальна площа - 12 829 кв м. У будівлі 12 наземних та один технічний поверх, бельєтаж і підвал. Також готелем гостьовий паркінг на 56 паркомісць - земельна ділянка належить АТ "Дніпро" на праві постійного користування.

У готелі 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр та кілька конференц-залів.

Переможець аукціону - ТОВ "Смартленд". Відповідно до реєстру YouControl, така компанія зареєстрована у Броварах Київської області (зареєстрована у 2013 році), керівник - Терещук Максим Миколайович.

Відповідно до реєстру, розмір статутного капіталу компанії - 11 302 000,00 грн.

Види діяльності ТОВ "Смартленд": основний - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, інші:

Складське господарство

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Діяльність у сфері права

Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Засновники компанії - Максим Терещук (17,71%, розмір внеску до статутного фонду - 2 млн грн) та ТОВ "АЙС ТАУН" (82,28%, розмір внеску до статутного фонду - 9,3 млн грн).

Кінцевий бенефіціар - ТОВ "АЙС ТАУН", засновник - Ігунін Олексій Олександрович.

Читайте детальніше у колонці: Готель "Дніпро": як відбувається приватизація

Економічна правда