Офіційно: Spotify запустився в Україні

Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня доступний в Україні.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі.

Крім старту в Україні 15 липня Spotify також почав роботу на 12 нових ринках, включаючи Молдову, Казахстан, Білорусь, Росію, Албанію, Боснію і Герцеговину, Хорватію, Косово, Чорногорію, Сербію, Словенію і Північну Македонію.

Українські користувачі можуть перейти на Spotify Premium, який відкриває доступ до повного пакету послуг сервісу за 4,99 долара в місяць. До тарифу Spotify Premium для сім'ї, який буде коштувати 7,99 долара в місяць, може підключитися до 6 членів родини.

Новий тариф Spotify Premium DUO (6,49 долара) крім можливостей стандартного преміум-аккаунта пропонує "Мікс для двох" - автоматично оновлюваний плейлист, що поєднує в собі музику, яка сподобається обом. Spotify Premium для студентів доступний за ціною 2.49 долара на місяць.

Зазначається, що в сервісі представлені понад 50 мільйонів треків і 4 мільярди плейлистів з музикою українських і міжнародних виконавців, кращі персональні рекомендації нової музики, можливість відтворення на різних пристроях і інтеграція з Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps і іншими.

Наразі Spotify є найпопулярнішим аудіострімінговим сервісом по підписці в світі і налічує понад 286 мільйонів користувачів, включаючи 130 мільйонів передплатників Spotify Premium в 92 країнах світу.

Економічна правда