Новости 15 июля: отель "Дніпро", товарооборот Украины, вагоны

Об отеле "Дніпро". Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд".

О товарообороте Украины. В первом полугодии 2020 года в Украину импортировали товаров на более чем 24,3 миллиарда долларов, в то время как экспорт составил 23 миллиарда долларов.

О вагонах. Кабмин на заседании 15 июля постановил запретить ввозить в Украину вагоны резидентов и железнодорожной администрации Российской Федерации.

О главе НБУ. Президент Владимир Зеленский рассматривает девятерых кандидатов на должность главы Национального банка.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала президента Владимира Зеленского сохранить независимость Национального банка Украины.

О Spotify. Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине.

О Apple. Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о штрафе для компании Apple на 13 млрд евро, наложенный в 2016 году из-за ее деятельности в Ирландии.

О вакцине против COVID-19. В США вакцина против COVID-19, разработанная компанией Moderna, успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.

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