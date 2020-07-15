Товарообіг України пішов у мінус на 1,4 мільярда доларів

В першому півріччі 2020 року в Україну імпортували товарів на понад 24,3 мільярда доларів, в той час як експорт становив 23 мільярди доларів.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Таким чином, від'ємне сальдо становило 1,4 млрд доларів.

У порівнянні з першим півріччям 2019 року імпорт зменшився на 3,4 млрд доларів або на 12%, зменшення експорту становило 1,6 млрд доларів або на 6%.

Найбільше імпортували з Китаю – 15% від загального імпорту, Німеччини – 9% та Російської Федерації – 9%.

Найчастіше імпортували:

палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні;

реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини;

засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання.

Головні партнери з експорту Китай – 13% від загального експорту, Польща – 6% та Російська Федерація – 6%.

Найчастіше експортували зернові культури; чорні метали; жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження.

Нагадуємо:

За січень-квітень 2020 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 674,5 мільйона доларів, що у 3,1 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У 2019 році експорт товарів з України становив 50,06 млрд доларів (на 5,8% більше, ніж у 2018 році), імпорт – 60,78 млрд доларів (на 6,3% більше).

Економічна правда