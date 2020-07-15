Товарообіг України пішов у мінус на 1,4 мільярда доларів
В першому півріччі 2020 року в Україну імпортували товарів на понад 24,3 мільярда доларів, в той час як експорт становив 23 мільярди доларів.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Таким чином, від'ємне сальдо становило 1,4 млрд доларів.
У порівнянні з першим півріччям 2019 року імпорт зменшився на 3,4 млрд доларів або на 12%, зменшення експорту становило 1,6 млрд доларів або на 6%.
Найбільше імпортували з Китаю – 15% від загального імпорту, Німеччини – 9% та Російської Федерації – 9%.
Найчастіше імпортували:
палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні;
реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини;
засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання.
Головні партнери з експорту Китай – 13% від загального експорту, Польща – 6% та Російська Федерація – 6%.
Найчастіше експортували зернові культури; чорні метали; жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження.
Нагадуємо:
За січень-квітень 2020 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 674,5 мільйона доларів, що у 3,1 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.
У 2019 році експорт товарів з України становив 50,06 млрд доларів (на 5,8% більше, ніж у 2018 році), імпорт – 60,78 млрд доларів (на 6,3% більше).
Економічна правда
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