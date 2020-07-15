Кабмін заборонив ввезення в Україну вагонів із РФ

Кабмін на засіданні 15 липня постановив заборонити ввозити в Україну вагони резидентів і залізничної адміністрації Російської Федерації.

Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Зокрема, до 31 грудня 2020 року (включно) забороняється ввезення на митну територію України вагонів, серед залізничних адміністрацій приписки яких з 20 лютого 2014 року є або була залізнична адміністрація РФ.

Постанова набирає чинності з дня його публікації.

"Постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року №1147 вже впроваджена заборона на ввезення на митну територію України залізничних вагонів, що були у використанні, і які ввозяться в митному режимі імпорту з РФ.

Однак у той же час з листопада 2019 року юридичними особами-резидентами України було придбано 1165 вагонів, країною походження яких не була Росія, з них попереднім власником 608 вагонів були підприємства-резиденти РФ, а 15 вагонів були у власності підприємств-резидентів РФ з 2014 року. Щоб такі рухомі склади теж підпадали під дію заборони, ми внесли відповідні зміни до постанови, які сьогодні і підтримав уряд", - пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Економічна правда