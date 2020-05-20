Президент про Мінекоенерго: Неможливо знайти незалежну людину в енергогалузі
Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію з Мінекоенерго, заявив, що зараз неможливу знайти незалежну людину в енергогалузі.
Про це він сказав на прес-конференцію у середу.
"Скажіть мені, будь ласка, де у нас незалежні енергетики, вони є? Дайте мені. Яку ми людину не взяли б, наступного дня ЗМІ пишуть, що це або людина Ахметова, або Коломойського, або Пінчука", - підкреслив Зеленський.
За його словами, через це, зокрема, складно підшукати підходящу кандидатуру на посаду глави Мінекоенерго.
Нагадаємо:
В.о міністра енергетики Ольга Буславець у зв’язку з профіцитом базової генерації доручила зменшити закупівлі ядерного палива для АЕС та опрацювати питання проекту з майнінгу криптовалют з метою забезпечення додаткових ринків збуту.
В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.
Раніше Служба безпеки повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.
Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.
Верховна Рада 30 березня мала розглядати призначення Ольги Буславец на посаду міністра енергетики та захисту довкілля, однак президент попросив виключити це питання з порядку денного.
Як повідомляли Наші Гроші колишня гендиректор Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець у жовтні 2019 року була однією із розробників проєкту постанови Кабміну, яким пропонувалося надати ТОВ "ДТЕК Східенерго" ціну на газ нижчу, ніж ціна продажу "Нафтогазом" населенню та іншим захищеним споживачам на 46%-69%.
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