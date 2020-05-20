Президент про Мінекоенерго: Неможливо знайти незалежну людину в енергогалузі

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію з Мінекоенерго, заявив, що зараз неможливу знайти незалежну людину в енергогалузі.

Про це він сказав на прес-конференцію у середу.

"Скажіть мені, будь ласка, де у нас незалежні енергетики, вони є? Дайте мені. Яку ми людину не взяли б, наступного дня ЗМІ пишуть, що це або людина Ахметова, або Коломойського, або Пінчука", - підкреслив Зеленський.

За його словами, через це, зокрема, складно підшукати підходящу кандидатуру на посаду глави Мінекоенерго.