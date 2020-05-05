В.о міністра енергетики Ольга Буславець у зв’язку з профіцитом базової генерації доручила зменшити закупівлі ядерного палива для АЕС та опрацювати питання проекту з майнінгу криптовалют з метою забезпечення додаткових ринків збуту.

Про це повідомляє нардеп Слуги народу Гео Лерос з посиланням на відповідне доручення Мінекоенерго до НАЕК "Енергоатом".

"Опрацювати ...нормативні та технічні питання можливої реалізації проєктів з майнінгу криптовалют з метою з метою забезпечення додаткових ринків сбуту електроенергії, виробленої атомними електростанціями", - йдеться у листі.

Також у документі йдеться, про те, що "Енергоатому" доручають актуалізувати плани закупівель ядерного палива з урахуванням зменшення обсягів виробницта енергоблоками АЕС.

Також пропонується привести до діючих норм дизельні генератори на енергоблоці 6 Запорізької АЕС

Нагадуємо:

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

Раніше Служба безпеки повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.

Верховна Рада 30 березня мала розглядати призначення Ольги Буславец на посаду міністра енергетики та захисту довкілля, однак президент попросив виключити це питання з порядку денного.

Як повідомляли Наші Гроші колишня гендиректор Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець у жовтні 2019 року була однією із розробників проєкту постанови Кабміну, яким пропонувалося надати ТОВ "ДТЕК Східенерго" ціну на газ нижчу, ніж ціна продажу "Нафтогазом" населенню та іншим захищеним споживачам на 46%-69%.

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