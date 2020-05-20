Президент о Минэкоэнерго: Невозможно найти независимого человека в энергоотрасли

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с Минэкоэнерго, заявил, что сейчас невозможно найти независимого человека в энергоотрасли.

Об этом он сказал на пресс-конференцию в среду.

"Скажите мне, пожалуйста, где у нас независимые энергетики, они есть? Дайте мне. Какого мы человека не взяли бы, на следующий день СМИ пишут, что это либо человек Ахметова, или Коломойского, или Пинчука", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, из-за этого, в частности, сложно подыскать подходящую кандидатуру на должность главы Минэкоэнерго.

Напомним:

И.о министра энергетики Ольга Буславець в связи с профицитом базовой генерации поручила уменьшить закупки ядерного топлива для АЭС и проработать проект по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трёх блоков АЭС, мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, однако президент попросил исключить этот вопрос из повестки дня.

Как сообщали Наші Гроші, бывшая гендиректор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.

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