СБУ попередила Разумкова щодо загроз енергобезпеки через "зелений тариф"

Служба безпеки повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Про це йдеться у листі голови СБУ Івана Баканова до голови парламенту Дмитра Разумкова, яке потрапило у розпорядження ЕП.

Повідомляється, що за минулий рік частка електроенергії виробленої через відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) збільшилась на 3,9%, створивши додаткове фінансове навантаження на держкомпанії, які виплачують субсидії по "зеленому тарифу".

"Різке зростання обсягів виробництва дорогої енергії ВДЕ (середньозважена ціна 4,5 грн/квт*год) та зменшення обсягів виробництва дешевої електроенергії гідростанцій (на 4128 млн квт*год з 2018 року, тариф 0,674 квт*год) та АЕС (на 1395 млн квт*год з 2018 року, тариф 0,5567 квт*год) призвело до виникнення заборгованостей ДП Гарантований покупець перед виробниками ВДЕ 3,1 млрд грн на 1 квітня 2020 року", - йдеться у листі.

Також через прогнозоване зростання частки "зеленої" енергетики, очікується дефіцит ДП Гарантований покупець у розмірі 14-19 мільярдів гривень. Зазначається що НЕК "Укренерго" закладає на "зелений" тариф 8,6 млрд грн, при орієнтованій потребі 20-32 млрд грн.

Також у листі зазначається, що розбудова "зеленої" енергетики відбувається за комерційним принципом без врахування реальних потреб ОЕС України, що може призвести до дисбалансу роботи ринку та створення аварійних ситуацій.



Повідомляється, що зростання "зеленої" енергетики може призвести до обмежень Запорізької АЕС, неможливості реалізації проєкту видачі потужності Каховської ГЕС-2 (вартість проєкту 12 млрд грн) та підвищенню тарифів для населення.

СБУ повідомляє про необхідність переходу до нової конкурентної моделі підтримку "зеленої" енергетики через проведення аукціонців з розподілу квоти, та про необхідність заборони підключення ВДЕ, які перешкоджатимуть видачі потужності діючих об’єктів генерації.

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Енергохолдинг ДТЕК Ахметова розглядає можливість звернутися в міжнародний арбітражний суд проти України через борги ДП Гарантований покупець перед компанією по "зеленому" тарифу та через наміри Міненергетики змінити тариф.

"Наша історія успіху (інвестицій в сектор ВДЕ - ред) може стати історією провалу: як запросити інвесторів, а потім їх обдурити, прикриваючись боротьбою з кризою або міфічними розмовами, що у нас високі тарифи", - сказав гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

У портфелі ДТЕК вже є об'єкти "зеленої" генерації потужністю понад 1 ГВт.

До 2022 року холдинг планував збільшити сумарну встановлену потужність до 2 ГВт за рахунок нових об'єктів.

Спеціально для цього ДТЕК ВДЕ залучив в листопаді 2019 року 325 млн євро від розміщення євробондів.

За словами Тимченка, ДТЕК поки відмовився від цих планів через наміри Міністерства енергетики реструктуризувати "зелений" тариф

Економічна правда