Кабмін призначив Буславець в.о. міністра енергетики

Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Щойно відбулося позачергове засідання Кабміну. Віталій Шубін звільнений з посади першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища - виконуючого обов'язки міністра.

На цю посаду призначено Ольгу Буславець", - написав він.

За словами Гончаренка, це було єдине питання порядку денного.

Пізніше про призначення Буславець повідомили на офіційному сайті Кабміну.

Нагадаємо:

Раніше ЕП з посиланням на джерела повідомляла, що Кабінет міністрів, в четвер 16-го квітня може призначити Ольгу Буславец в.о міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Буславець - колишня директорка Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго, яку вважають близькою до ДТЕК Ріната Ахметова. За даними УП, вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем.

Повідомлялось, що крім неї було ще два кандидати на посаду - заступник голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський і колишній директор "Криворіжсталі" і екголова правління "Нафтогазу" Олег Дубина.

За словами співрозмовника ЕП, Буславець вважається кандидатурою, незручною для групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Натомість, Семінський - незручний кандидат для групиДТЕК Ріната Ахметова.

Подробиці читайте незабаром у статті ЕП.

Економічна правда