Бізнес готовий "забути образи", зустріч із Зеленським увечері – джерела

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Зустріч глави держави Володимира Зеленського з топовими бізнесменами відбудеться у середу о 18.00 годині в Офісі президента.

Джерело: співрозмовники УП з числа запрошених бізнесменів

Деталі: Один із запрошених на зустріч президента з великим бізнесом на умовах анонімності відзначає, що бізнес готовий допомагати країні в цей скрутний час і "забути певні образи".

Пряма мова: "Я говорив з кількома, скажемо так колегами, в тому числі з людьми Ріната Леонідовича (Ахметова –ред.). По суті, всі готові допомагати, чим зможемо. Навіть готові забути обідки. Для них зараз не час".

Що передувало: Зеленський анонсував зустріч із топ-50 українського великого бізнесу 23 лютого. Президент наголосив, що бізнес має залишатись в України захищати економіку, фінанси, створювати робочі місця, зміцнювати країну.

За даними УП, участь у зустрічі підтвердили Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Ігор Коломойський повідомив, що не зможе бути присутній через підтверджений ковід.

Передісторія:

"Українська правда" повідомила 13 лютого, що низка олігархів та бізнесменів вилетіли з України до 16 лютого, коли, за словами американської розвідки, очікували початок широкомасштабного наступу російських військ на територію України.

Рінат Ахметов залишив Україну 30 січня. 16 лютого він повернувся до України та побував у Маріуполі.

Однак уже 18 лютого журналісти УП помітили, що його чартерний літак вилетів за межі України. У пресслужбі олігарха заявили, що Ахметов повернеться в разі збільшення загрози військового нападу.

Увечері 22 лютого в пресслужбі бізнес-холдингу Ахметова – компанії "СКМ" заявили, що заплатять податків до держбюджету України наперед на суму 1 мільярд гривень.

Віктор Пінчук запевняв, що український бізнес на тлі ескалації російської агресії залишається в Україні, продовжить інвестувати в економіку та всіляко допомагатиме країні.

Українська правда