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Фінляндія виділила Україні 50 мільйонів доларів допомоги – Зеленський

П'ятниця, 25 лютого 2022, 11:06

Фінляндія виділила Україні 50 мільйонів доларів допомоги.

Про це повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський  за результатами телефонної розмови з фінським головою держави Саулі Ніістьо.

"Обговорив з Саулі Нііністьо питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва.

Вдячний фінським партнерам за виділення $50 млн допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі", - написав Зеленський.

Економічна правда

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Зеленський фінанси Фінляндія

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