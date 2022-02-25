Фінляндія виділила Україні 50 мільйонів доларів допомоги – Зеленський
П'ятниця, 25 лютого 2022, 11:06
Фінляндія виділила Україні 50 мільйонів доларів допомоги.
Про це повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з фінським головою держави Саулі Ніістьо.
"Обговорив з Саулі Нііністьо питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва.
Вдячний фінським партнерам за виділення $50 млн допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі", - написав Зеленський.
Економічна правда
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