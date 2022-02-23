Президент анонсував зниження ПДВ на бензин

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Президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми "економічного патріотизму", що передбачає зниження податкового навантаження на бізнес і зниження ПДВ нв бензин та дизельне паливо.

Джерело: відеозвернення президента 22 лютого

Пряма мова: "Патріот - це той, хто бореться з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця, тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей.

Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес і банківську систему.

Зниження ПДВ (податку на додану вартість - ред.) на бензин та дизель, що зменшить ціни на заправках. Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці".

Наразі розмір ставки ПДВ на автомобільне пальне становить 20%.

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський 23 лютого зустрінеться із топ-50 великого бізнесу. За словами Зеленського, бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця, підіймати й зміцнювати Україну.

Зеленський увечері 22 лютого звернувся до українців та оголосив, що підписав указ про мобілізацію резервістів до війська. Водночас він запевнив, що потреби в запровадженні воєнного стану та оголошенні загальної мобілізації немає.

Російський президент Володимир Путін вирішив підписати 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію.

Увечері 22 лютого російський парламент дозволив розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях.

Увечері 22 лютого Путін сказав, що визнав так звані "республіки" на Донбасі в адміністративних межах Донецької та Луганської областей, тобто разом із територіями, контрольованими українським урядом.

Українська правда