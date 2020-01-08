Домовитися з РФ щодо транзиту газу допомогли санкції США – міністр

Санкції США щодо проєкту "Північний потік-2" допомогли Україні досягти домовленостей з Росією щодо транзиту газу.

Джерело: міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю німецькому виданню Bild, переклад якого опубліковано на сайті МЗС

Деталі: На питання, чи була б досягнута домовленість України з РФ по газу без санкцій США проти "Північного потоку-2", міністр відповів, що санкції допомогли досягти домовленості.

Пряма мова: "На початку переговорів Росія не мала бажання укладати угоду, вони хотіли максимум на рік і на дуже поганих для нас умовах. Крім того вони казали, що, мовляв, ми не поспішаємо, можемо укласти цього року, можемо пізніше.

Домовленість, на яку нам зрештою вдалося вийти, набагато краща. Не ідеальна, але санкції США допомогли нам досягти її, так".

Деталі: Водночас Пристайко зазначив, що Україна цінує допомогу Німеччини "і не були в захваті від того, що будь-який німецький проєкт потрапить під санкції".

"З іншого боку, ми постійно наголошували у ході переговорів з німецькими партнерами на тому, що йдеться про поганий проєкт для Німеччини, ЄС і України. Однак ми не маємо відношення до цих санкцій", - сказав він.

Передісторія:

30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

У МЗС РФ заявили, що Росія збирається завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на загрозу американських санкцій.

Станом на 23 грудня будівництво газопроводу "Північний потік-2" було завершено на 93,5%.