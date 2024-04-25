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Мінекономіки відкрило грантову програму на 1 мільйон доларів для підприємниць 

Четвер, 25 квітня 2024, 17:31 - Анастасія Дячкіна

Міністерство економіки, WNISEF і KSE Foundation презентували грантову програму на 1 мільйон доларів для жінок-підприємниць. 

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.  

Розмір індивідуального гранту для кожної переможниці становитиме до 15 тис дол. Кошти спрямують на підтримку малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва і переробки:

  • ремонту устаткування;
  • поліграфічної діяльності;
  • виробництва одягу;
  • харчових продуктів;
  • фармацевтичних препаратів тощо.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, цей проєкт важливий для міністерства, адже містить у собі одразу два ключові пріоритети: посилення ролі жінок в економіці та підтримку переробки.

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Подати заявку для участі у грантовій програмі можна до 31 липня за посиланням

Нагадаємо: 

Від початку урядового проєкту "єРобота" майже 15 тис підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу на загальну суму 7,3 млрд грн.



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Мінекономіки підприємці
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