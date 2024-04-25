Мінекономіки відкрило грантову програму на 1 мільйон доларів для підприємниць
Міністерство економіки, WNISEF і KSE Foundation презентували грантову програму на 1 мільйон доларів для жінок-підприємниць.
Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.
Розмір індивідуального гранту для кожної переможниці становитиме до 15 тис дол. Кошти спрямують на підтримку малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва і переробки:
- ремонту устаткування;
- поліграфічної діяльності;
- виробництва одягу;
- харчових продуктів;
- фармацевтичних препаратів тощо.
За словами міністра економіки Юлії Свириденко, цей проєкт важливий для міністерства, адже містить у собі одразу два ключові пріоритети: посилення ролі жінок в економіці та підтримку переробки.
Подати заявку для участі у грантовій програмі можна до 31 липня за посиланням.
Нагадаємо:
Від початку урядового проєкту "єРобота" майже 15 тис підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу на загальну суму 7,3 млрд грн.