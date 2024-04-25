Мінекономіки відкрило грантову програму на 1 мільйон доларів для підприємниць 

Міністерство економіки, WNISEF і KSE Foundation презентували грантову програму на 1 мільйон доларів для жінок-підприємниць.

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Розмір індивідуального гранту для кожної переможниці становитиме до 15 тис дол. Кошти спрямують на підтримку малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва і переробки:

ремонту устаткування;

поліграфічної діяльності;

виробництва одягу;

харчових продуктів;

фармацевтичних препаратів тощо.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, цей проєкт важливий для міністерства, адже містить у собі одразу два ключові пріоритети: посилення ролі жінок в економіці та підтримку переробки.

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Подати заявку для участі у грантовій програмі можна до 31 липня за посиланням.

Нагадаємо:

Від початку урядового проєкту "єРобота" майже 15 тис підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу на загальну суму 7,3 млрд грн.









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