Світові продажі Toyota вперше перетнули позначку у 10 мільйонів авто за рік

Світові продажі Toyota за рік зросли на 7,3% до рекордних 10,31 мільйона авто, вперше перевищивши позначку в 10 мільйонів за фінансовий рік, завдяки високим показникам у Північній Америці, Європі та Японії.

Про це пише Kyodo News.

При цьому Toyota Motor Corp. заявила, що її глобальне виробництво в 2023 фінансовому році зросло на 9,2% порівняно з попереднім роком до рекордних 9,97 млн авто, але не досягло мети в 10,1 млн авто, на що вплинули недавні скандали з підтасовуванням даних в компаніях групи.

Виробництво за кордоном за рік, що закінчився в березні, зросло на 5% до рекордних 6,66 мільйона автомобілів, чому сприяв стійкий попит у Північній Америці та Європі, зазначила компанія.

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Автовиробник додав, що внутрішнє виробництво збільшилося на 18,7% до 3,31 мільйона автомобілів за рік завдяки високому попиту на внутрішньому ринку після пандемії, попри скандали.

Як нагадує видання, Toyota тимчасово зупинила частину свого внутрішнього виробництва після того, як дочірня компанія Toyota Industries Corp. заявила в січні, що дані про двигуни, в тому числі ті, що постачаються для Toyota, були сфальсифіковані.

На автовиробника також негативно вплинув інший скандал з фальсифікацією даних у підрозділі малолітражних автомобілів Daihatsu Motor Co., який у грудні заявив, що сфальсифікував дані випробувань на безпеку для більшості своїх моделей, включаючи авто, що постачаються Toyota і продаються під брендом Toyota.

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Рекордний показник світових продажів був досягнутий завдяки тому, що закордонні продажі зросли на 7% до рекордних 8,78 млн одиниць на тлі зростання продажів гібридних версій популярних моделей, таких як Corolla та RAV4, у Північній Америці та Європі.

Економічна правда