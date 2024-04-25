Пропозиція США по використанню доходів від заморожених активів РФ для України набирає обертів у G7 – Reuters

Пропозиція США щодо використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів, для допомоги Україні може отримати широку підтримку країн, які стурбовані прямою конфіскацією активів.

Про це заявила в четвер міністр фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.

Єллен привітала "дуже конструктивний крок" ЄС для відокремлення доходів від активів, що знаходяться в брюссельській компанії Euroclear, і передачі їх Україні, зазначивши, що майбутні відсотки також можуть бути збільшені, щоб розширити кошти, доступні для України.

"Це підхід, який може бути широко підтриманий країнами, що стурбовані конфіскацією активів, і частина відсотків може бути виплачена, наприклад, у вигляді кредиту", - сказала Єллен в інтерв'ю Reuters Next у Вашингтоні.

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Вона зазначила, що цей підхід є одним з декількох варіантів, які обговорюються країнами "Великої сімки" (G7) напередодні саміту лідерів у червні, додавши, що "він, безумовно, має бути в цьому списку".

Підхід США набирає обертів серед країн G7, повідомили два посадовця G7 в інтерв'ю Reuters в четвер.

Єллен заявила, що Вашингтон, як і раніше, переконаний, що повна конфіскація російських активів є виправданою з точки зору міжнародного права, але сказала, що інші підходи, ймовірно, будуть більш прийнятними для деяких партнерів по G7.

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Члени G7 все ще сперечаються щодо певних "стримуючих факторів", які можуть зменшити очікувані доходи до 2,5-3 мільярдів доларів, заявив один з посадовців G7, вказуючи на 25% ставку податку в Бельгії, "комісію за зручність", яку стягує депозитарій Euroclear, і запропонований резерв на випадок судових розглядів.

Міністри фінансів країн-членів G7 повернуться до цього питання на зустрічі наприкінці травня, щоб розробити консенсусну пропозицію для представлення лідерам на червневому саміті, повідомили посадовці.

"Ми відчуваємо нагальну потребу в досягненні міжнародного консенсусу. Всі визнають, що нам потрібно робити більше", - сказав посадовець.

Високопоставлений американський посадовець заявив, що схвалення Конгресом близько 61 мільярда доларів допомоги Україні та окремий пакет на 50 мільярдів євро від ЄС підтримають Київ, однак він стикатиметься з дефіцитом фінансування у 2025 та 2026 роках.

При цьому Вашингтон продовжує наполягати на тому, що всі варіанти, включно з прямою конфіскацією російських активів, виправдані з погляду міжнародного права і мають залишатися на столі переговорів, але США прагнуть досягти консенсусу навколо ідеї, яка могла б допомогти Україні вже зараз, сказав співрозмовник.

Пропозиція щодо процентних доходів може стати реальним підґрунтям для досягнення угоди в червні.

Нагадаємо:

Президентка Європейського цетробанку (ЄЦБ) Крістін Лагард "вилила холодну воду" на пропозиції США використати понад 260 млрд євро заморожених активів РФ для фінансування військової допомоги Україні, попередивши, що вони ризикують порушити міжнародне право.

Економічна правда