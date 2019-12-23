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"Північний потік-2" побудували на 93,5% – росЗМІ

Понеділок, 23 грудня 2019, 17:20
 

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" на сьогоднішній день завершено на 93,5%.

Про це в коментарі ТАСС повідомив офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер.

"На сьогодні було прокладено понад 2 300 км трубопроводу "Північний потік-2" (з приблизно 2460 км). В інтересах енергетичної безпеки, доступних цін на газ для європейських споживачів та економічної конкурентоспроможності ЄС, а також зобов'язань із захисту клімату, Nord Stream 2 AG і компанії, що підтримують проєкт, продовжують роботу з якнайшвидшого введення в експлуатацію газопроводу", - сказав Мюллер.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.

Європейська правда

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Північний потік

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