Лише 26% заявок про зруйноване та пошкоджене житло проходять верифікацію – Мінвідновлення

Лише 26% поданих власниками повідомлень про зруйноване або пошкоджене внаслідок агресії Росії житло проходять верифікацію, інформація про них є в Держреєстрі майнових прав.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська, передає Інтерфакс-Україна.

"Величезна кількість людей, які подають документи на отримання компенсацій, не можуть отримати доступ до ресурсів, що підтверджують їхнє право власності. Основна маса відмов комісій на місцях – на підставі того, що у людей не оформлені правовстановлювальні документи", – пояснила Козловська під час круглого столу.

Вона наголосила як на важливості спільного з Міністерством юстиції проєкту, що стимулює населення вносити дані про свою власність до Держреєстру, так і на діджиталізації інформації Бюро технічної інвентаризації, що ускладнюється недоступністю або фізичним знищенням низки архівів внаслідок війни.

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Нагадаємо:

Сума житлових сертифікатів, які українцям видали як компенсацію за зруйноване житло, перевищила 10 млрд гривень.Майже половину цих коштів громадяни вже витратили, придбавши нові домівки.

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Раніше Олена Шуляк розповідала, чому можуть відмовити в компенсації за програмою "єВідновлення".