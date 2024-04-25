Лише 26% заявок про зруйноване та пошкоджене житло проходять верифікацію – Мінвідновлення
Лише 26% поданих власниками повідомлень про зруйноване або пошкоджене внаслідок агресії Росії житло проходять верифікацію, інформація про них є в Держреєстрі майнових прав.
Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська, передає Інтерфакс-Україна.
"Величезна кількість людей, які подають документи на отримання компенсацій, не можуть отримати доступ до ресурсів, що підтверджують їхнє право власності. Основна маса відмов комісій на місцях – на підставі того, що у людей не оформлені правовстановлювальні документи", – пояснила Козловська під час круглого столу.
Вона наголосила як на важливості спільного з Міністерством юстиції проєкту, що стимулює населення вносити дані про свою власність до Держреєстру, так і на діджиталізації інформації Бюро технічної інвентаризації, що ускладнюється недоступністю або фізичним знищенням низки архівів внаслідок війни.
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Нагадаємо:
Сума житлових сертифікатів, які українцям видали як компенсацію за зруйноване житло, перевищила 10 млрд гривень.Майже половину цих коштів громадяни вже витратили, придбавши нові домівки.
Раніше Олена Шуляк розповідала, чому можуть відмовити в компенсації за програмою "єВідновлення".