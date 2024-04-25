У Google Meet тепер можна переносити дзвінки з одного пристрою на інший без переривання звʼязку

Google

У сервісі відеотелефонного звʼязку Google Meet додали нову функцію, яка дозволяє переносити дзвінки з одного пристрою на інший без переривання розмови.

Про це повідомили у блозі Google.

Відтепер користувач зможе розпочати виклик Meet на телефоні або планшеті, а потім за потреби перенести його на ноутбук.

Після оновлення застосунку Google Meet для користувачів під час чергового дзвінку з’явиться нова опція Switch here або "Переключитися тут". Вибір цієї опції перенесе дзвінок на інший пристрій, не перериваючи його.

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Нагадаємо:

Компанія Google розробляє сервіс Lookup, який зможе визначати власників невідомих номерів, які дзвонили користувачам.