Унаслідок російського удару на Донеччині загинули троє залізничників
Четвер, 25 квітня 2024, 19:05 -
Унаслідок російського удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Окупанти також атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників.
Реклама:
"На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру, на щастя, без жертв", - додали в УЗ.
Економічна правда
Реклама: