Унаслідок російського удару на Донеччині загинули троє залізничників

Унаслідок російського удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Окупанти також атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників.

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"На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру, на щастя, без жертв", - додали в УЗ.

Економічна правда