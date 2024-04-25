Всі розділи
Укр / Рус

Унаслідок російського удару на Донеччині загинули троє залізничників

Четвер, 25 квітня 2024, 19:05 - Олексій Павлиш

Унаслідок російського удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Окупанти також атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників.

Реклама:

"На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру, на щастя, без жертв", - додали в УЗ.

Економічна правда

Укрзалізниця війна
Реклама:
Матеріали за темою
УЗ обрала нового постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах 23 квітня 2024, 15:41
Рекордний прибуток "Ощадбанку", ВАКС конфіскує майно Богуслаєва без "Мотор Січі" 22 квітня 2024, 17:05
Інтерсіті+ повертається до Одеси - УЗ 20 квітня 2024, 13:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті