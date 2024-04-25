Через обстріли на Харківщині УЗ тимчасово змінює рух приміських поїздів
Четвер, 25 квітня 2024, 19:40 -
Через ворожі атаки 25 квітня "Укрзалізниця" внесла тимчасові зміни до руху приміських поїздів у Харківській області.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
У компанії повідомили про наступні тимчасові зміни:
- №6407 Харків-Пасажирський — Ізюм прямує до станції Балаклія.
- №6433 Харків-Пасажирський — Савинці прямує до станції Шебелинка.
- №6431 Харків-Левада — Ізюм курсує до зупинкової платформи Янківський.
- №6428 сполученням Ізюм — Шебелинка — скасовано.
На 26 квітня внесено до руху приміських поїздів наступні зміни:
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- №6410 Савинці — Харків-Пасажирський курсуватиме за маршрутом Шебелинка —Харків-Пасажирський.
- Поїзд №6408 Ізюм — Харків-Левада — скасовано.
- Поїзд далекого сполучення №111/112 Ізюм — Львів наразі очікує в безпеці на станції Савинці і проїде Балаклію з затримкою. Це також вплине на вчасність відправки поїзда №63/64 Харків — Львів.
В УЗ додали, що час затримки буде оновлюватись на порталі https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.
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Унаслідок російського удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників.
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Окупанти також атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників.
Економічна правда
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