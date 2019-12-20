Україна, РФ і Єврокомісія досягли остаточної домовленості про транзит газу — Офіс Зеленського

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

Про це повідомляє Офіс президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Деталей домовленостей не повідомляють. Подробиці обіцяють повідомити 21 грудня на брифінгу голови Міністерства енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Нагадаємо:

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

19 грудня Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Пізніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що напрацьовані на газових переговорах у Берліні принципи потребують узгодження на політичному рівні.

Міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, РФ та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту.

Також 19 грудня, до початку газових перемовин, президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.

Економічна правда